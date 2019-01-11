Славних воїнів-захисників 73-ої мотопіхотної бригади віншували та медовою кутею з маком пригощали

Олександра Воронцова
На конкурс «Поспішай творити добро»
Від ранку 7 січня, саме на Різдво, в Запорізькій і Донецькій областях ввели обмеження для транспорту через снігопад. Обмеження проїзду пов’язане зі складними погодними умовами – спостерігається поривчастий вітер до 25 м/с, який призводить до утворення снігових переметів заввишки до 0,5 м, повідомили у ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Але відважні запорізькі волонтери з групи «Волонтерські вареникиZP» під проводом Надії Мороз навіть думки не допускали про відміну свого бойового виїзду до наших захисників з 73-ої мотопіхотної бригади у зону ООС на Донеччину. Адже везли хлопцям справжню магію дивовижного свята. І наші захисники їх дуже чекали.
На щастя, і водії попалися не з лякливих, зокрема, пан Ігор із ТОВ “Стар-авто”, що віз на своєму мікроавтобусі всю волонтерську команду, виявився не просто відважним, а й ще дуже вправним. Тому усі замети і перемети подолали без втрат, хоч і не так швидко, як хотілось би. А дорога була й справді небезпечною. На всьому шляху попадалися такі автомобілісти, кому не повезло- вилетіли у кювет.
До наших мотопіхотинців, що боронять Україну в Авдіївській промзоні, прибули вже після обіду. Але одразу відчули, що нас тут чекають. Хлопці дружно взялися допомагати розвантажувати бусик із смаколиками. Волонтери ж – розгортати свій ярмарок.
З огляду на негоду, вирішили все казкове дійство перенести у зал для військових нарад. І таки ж не прогадали. Бо всі ярмаркові заходи, передбачені для військових, зручніше було проводити під дахом і у теплі.
А тих заходів було таки чимало. Традиційний для волонтерських виїздів майстер-клас з гончарства проводив ветеран- АТОвець і видатний запорізький майстер Олег Павлік. Біля нього черга з військових не зменшувалась, аж поки не засутеніло. Причина була не банальна. Знайомлячи військовослужбовців із своєю командою, пані Надія Мороз розповіла історію, як були волонтери крайнього разу на виїзді разом з Олегом, один із військоволужбовців попросив майстра навчити його зробити керамічну посудину у вигляді седечка. Мовляв, приїде на ротацію додому, покладе у це серденько вінчальну каблучку, встане на одно коліно перед своєю коханою дівчиною і запропонує їй одружитися. Так скільки таких сердечок Олежка допоміг хлопцям зробити нинішнього разу, він навіть з ліку збився.
Були й інші розваги. Зокрема, традиційні, обкатані командою Надії Мороз десятки разів. Так, волонтерка і майстриня з боді-арту Наталочка Кучерук, з позивним «Мала»,бо наймолодша за віком серед волонтерів, малювала хлопцям і дівчатам патріотичні символи на щоках і руках. Намалювали хлопці і прекрасну картину. Зимовий пейзаж став справжнім шедевром. І невдовзі буде виставлений в експозиції поруч з іншими картинами, що були намальовані в різних військових підрозділах, де побували волонтери пані Надії.
Але були й новинки. Вдруге привезли волонтери до захисників майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок. Із захопленням дорослі чоловіки- воїни своїми незграбними, заскорузлими від військової роботи пальцями натхненно мотали маленьких ляльок, а обличчя їх світлішали. А з нагоди Різдва організували для хлопцій ще й майстер-клас з розпису імбирних пряників. Таку смакоту спеціально для даного заходу напекла Ірина Клієнко. Пані Ірина видатна майстриня з випічки різноманітних пирогів і смаколиків. Хлопці з насолодою ласували її яблучним пирогом, запиваючи запашною кавою, яку подавала їм кавова принцеса Ольга Федун. До слова, окрім смачних пирогів мотопіхонтинцям перепали ще й піци та торти від Анни Іщенко та Олександра Прищепи.
Щодо частувань, то господині-волонтерки накрили прекрасний різдвяний стіл із справжнім дідухом замість прикрашеної ялинки за всіма правилами української святкової традиції – із смачнющою медовою кутею з маком та 12-ма іншими пісними стравами. А вареників із різною начинкою, що любовно власноруч наліпили у кількості декількох тисяч штук, а потім ще й наморозили у спеціальних морозильних камерах запорізькі волонерки, а також найсмачнічого у світі козацького куліша від Костянтина Мороза, вистачило на всіх, а декому й по кілька порцій перепало.
Щиро дякували хлопці вихованцям ЗНВК 108 за смаколики та подарунки, директор Валентина Кришталь , а також Запорізької загальноосвітньої санаторної школи-інтернату №7 І-ІІ ступенів директор, Віктор Тлєуш, за листи та малюнки, та Центру естетичного виховання Хортицького району за новорічні поробки та листи. Цими безцінними для мотопіхотинців подарунки, виготовленими дитячими рученятами, щедро одярювала наших захисників пані Надія Мороз.
Чудовий волонтерський ярмарок вирував під супровід унікального музичного гурту «БеШа» із Запоріжжя під проводом відомого актора, музиканта, співака, автора і виконавця своїх пісень Юрія Макаренка. Учасники його гурту подарували мотопіхотинцям ще й чудову різдвяну виставу з Козою, а також прекрасний виступ однієї з учасниць гурту із східними танцями. А пан Юрій поділився із хлопцями своїми вміннями у володінні козацькою зброєю.
Запорізькі волонтерки – прекрасні співачки Ірина Соболєва та Олька музикан дарували нашим захисникам свої пісні. А волонтерка і психолог Лариса Головко запросила військовослужбовців на виставу, в якій дебютували вони ж самі. Постановку підготували всього за півгодини, але прем’єра пройшла з величезним успіхом, і актори-аматори були нагороджені бурхливими оплесками своїх побратимів.
Швидко сплинув час. А коли прийшла пора прощатися, мотопіхотинці щиро дякували запорізьким волонтерам за справжню магію родинного Різдва, казали, наче у мами вдома на святі побували.
В свою чергу і пані Надія Мороз від всієї команди «Волонтерські вареники ZP» сердечно подякує усім благодійникам і небайдужим людям, які долучилися до організації цього виїзду на нулі, і бажає їм здоров’я та процвітання.
Не залишилася осторонь і наша газета «Запорізька правда». Нашим мотопіхотинцями ми привезли ліки, які зібрали студенти і викладачі факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України. Нагадаємо, що дружба столичних науковців і творчого колективу нашої газети розпочалася на підґрунті патріотичного піднесення з початком війни за незалежність України. За ці довгі роки у столичному виші було проведено чимало благодійних акцій на підтримку воїнів-захисників Батьківщини. Ініціатори акцій зосередилися на зборі медикаментів першої необхідності для хлопців, а також дитячих малюнків, натхненних листів, оберегів, тощо. Нині ж передали хлопцям знеболюючі, жарознижуючі, протизапальні препарати, антибіотики, вітамінні комплекси, препарати проти розладів кишково-шлункового тракту, різноманітні гелі, мазі та розтирки проти болю у суглобах, тощо. Приймаючи цей дорогоцінний вантаж, начальник медичного пункту протитанкового дивізіону мотопіхотної бригади Максим Матвєєв відмітив, що нині армійці вже добре забезпечені препаратами першої необхідності. Але у сезон загострень вірусних захворювань потреба у таких препаратах дуже висока. Військовий медик щиро подякував за таку потрібну на фронті підтримку.
Повертаючись додому, втомлені але щасливі своєю місією волонтери обговорювали свою чергову подію і вже планували нові виїзди. А колишній АТОвець – майстер-гончар Олег Павлік задумливо дивився у вікно. На чиєсь запитання, чому він такий задумливий, небагатослівний Олежка просто відповів:
– Згадав 2014-ий. Я тут служив, у цій промзоні. Тоді це була одна з найгарячіших точок фронту. ( Олег Павлік – доброволець першої хвилі. – авт.). Щемно стало на серці, скільки тут всього пережито. Але радію, що нині наші хлопці значно краще екіпіровані, забезпечені, і від того більш фахові. А найбільш радісно мені, що Авдіївка – наша, це Україна!
«Конкурс журналістських матеріалів «Поспішай творити добро» ініційований «Благодійним фондом Олександра Шевченка» та Українським журналістським фондом».
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