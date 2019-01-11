У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в підвальному приміщені магазину

10 січня о 10:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в магазині по вул. Павлокічкаська Заводського району.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що в підвальному приміщені магазину горить електрощитова та меблі на загальній площі 6 м кв.
Вже о 10:20 рятувальники локалізували загоряння, а о 10:52 – повністю ліквідували.
Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу.