У Запоріжжі вивезення сміття стає небезпечною професією

Сьогодні в Запоріжжі на вулиці Ладозькій стався конфлікт між робітниками, що вивозили сміття з контейнерного майданчика і невідомими. Про подію розповів генеральний директор ТОВ «Вельтум-Запоріжжя» Ігор Бурчак.
Бригада робітників підприємства відповідно до графіка виконувала вивезення сміття з контейнерних майданчиків на вулиці Ладозькій. Близько 12:00 – 12:15 у дворі одного з будинків сміттєвоз не міг під’їхати до контейнерному майданчику через припаркований автомобіль.
– В автомобілі не було водія. Наші вантажники попросили пасажира, щоб водій прибрав машину і стали чекати біля сміттєвоза, поки це буде зроблено. Однак водій який повернувся просто вистрілив з невідомої зброї в нашого водія і поїхав, – розповів Ігор Бурчак.
Про те, що сталося поінформували поліцію, яка проводить перевірку.