У Запорізькій області рятувальники надали допомогу вагітній жінці

10 січня о 18:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від диспетчера Андріївської центральної лікарні повідомлення про те, що на трасі між с. Іванівка та с. Софіївка в заметі знаходиться карета екстреної медичної допомоги з вагітною жінкою, яку потрібно госпіталізувати до Бердянського пологового будинку.
Прибувши на місце події, рятувальники визволили швидку з замету та задля безпеки майбутньої мами супроводжували автомобіль швидкої медичної допомоги до самого пологового будинку. Бійці ДСНС передали вагітну жінку лікарям. Життю і здоров’ю матері та дитини нічого не загрожує.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області