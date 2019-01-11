Володимир Буряк повідомив про причини зниження вартості проїзду

Для зниження вартості проїзду в запорізьких маршрутках є конкретна причина – значне зменшення цін на паливо. При цьому в середньому вартість проїзду зменшиться на 1 гривню. Про це повідомив сьогодні журналістам міський голова Володимир Буряк.
На засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбудеться наприкінці січня, буде розглядатися питання про зниження вартості проїзду в запорізьких маршрутках. Відповідний проект рішення на розгляд виконкому винесе міський голова. На прохання журналістів Володимир Буряк прокоментував причини такого рішення.
– Прийняв сьогодні рішення, що на засіданні виконавчого комітету, яке відбудеться в січні, буде розглядатися питання про зниження вартості проїзду в запорізьких маршрутках. Це реакція міської влади на значне зменшення вартості палива, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова Володимир Буряк нагадав, що рішення про підвищення цін на проїзд було прийнято в жовтні минулого року, у відповідь на звернення перевізників. Тоді паливо за досить невеликий відрізок часу подорожчало на 8-10 гривень.
– Були звернення від перевізників, що в зв’язку з подорожчанням палива перевезення пасажирів стали збитковим. Міська влада відреагувала на ці звернення. Вартість проїзду на більшості маршрутів була підвищена з 5 до 7 гривень. Тепер паливо подешевшало, місто не могло не відреагувати на таку ситуацію, – підкреслив Володимир Буряк.
Зниження вартості проїзду в середньому складе 1 гривню. Однак при підготовці рішення виконкому будуть виконані розрахунки по кожному маршруту, в залежності від розміру попереднього підвищення, типу маршруту тощо.
У трамваях, тролейбусах, муніципальних автобусах вартість проїзду змінювати не планується. Зараз вона становить 4 і 5 гривень. Причина – для комунального транспорту попереднє підвищення і так було мінімальним – всього на одну гривню. До того ж, комунальний транспорт і без того несе велике соціальне навантаження, безкоштовно перевозячи більшість пасажирів пільгових категорій. Місто, в свою чергу, компенсує ці витрати «Запоріжелектротрансу» з міського бюджету.