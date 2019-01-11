Запорізькі АТОвці дізналися, о приховали запорізькі французи у Миргороді

Запорізькі АТОвці відвідали Миргород і побували на гастрольній виставі Нового театру «Що приховують французи» завдяки меценату і благодійнику, генеральному директору міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитру Зусмановичу.
Близько 20 ветеранів разом з членами своїх родин побували у легендарному містечку України, зустрілись із видатним українським письменником Миколою Гоголем( зрозуміло, у виконанні актора), відвідали багато інших захоплюючих подій і цікавих місць.
Екскурсанти їхали у прекрасному комфортабельному двоповерховому автобусі, частувались смаколиками, побували на виставі і на екскурсіях.
– Ми намагаємося віддячити нашим хлопцям за те, що захищали, а дехто й понині захищає Рідну Уураїну, – відмітив радник генерального директора міжнародної корпорації кераміст Олександр Карчевський.- Днями спільно з нашим добрим другом – волонтеркою Світланою Іванівною відправили чергову партію смаколиків до Різдва хлопцям 56-ої бригади під Маріуполь.
– Центр допомоги учасника АТО в Запорізькій області щиро дякує своїм помічникам за підтримку побратимів.
Лариса Юстинюк