У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу

12 січня о 09:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території гаражного кооперативу «Мирний» по вул. Оріхівське шосе Комунарського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в боксі №21 та №22 горить ремонтне обладнання на загальній площі 25 кв.м.
О 09:20 рятувальники локалізували загорання, а о 09:46 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.
За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: під час ДТП постраждало 3 людей
12 січня о 17:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Олександра Говорухи Комунарського району сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, автомобіль «БМВ» виїхав з проїжджої частини та зіткнувся з автомобілем «Ланос».
Внаслідок події постраждалих водіїв та пасажира каретою швидкої медичної допомоги доправили до 5 міської лікарні. Одночасно з цим, рятувальники відключили акумулятори від живлення, перекрили газовий балон в автомобілі «Ланос» та забезпечили пожежну безпеку у разі виникнення загоряння.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.