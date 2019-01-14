На Запоріжжі кількість легальних працівників збільшилася на 572 особи

За три місяці спільних заходів фіскальної служби та ГУ Держпраці області 267 запорізьких роботодавців добровільно оформили трудові відносини з 572 особами.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, в результаті легалізації трудових відносин до бюджетів було сплачено понад мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
Керівник фіскальної служби регіону зазначив, що упродовж жовтня-грудня минулого року фахівці ГУ ДФС у Запорізькій області та ГУ Держпраці у рамках спільного плану провели 53 заходи контролю підприємств галузей будівництва та роздрібної торгівлі. У 35 роботодавців були встановлені порушення, зокрема, виявлено 48 неоформлених працівників, ще 52 робітника трудилися за угодами цивільно-правового характеру, які мали ознаки трудових (повний робочий день та щомісячна виплата заробітної плати). У ході перевірок керівники цих підприємств одразу подали майже сто повідомлень про прийняття на роботу.
Стосовно порушників трудового законодавства складені матеріали за статтею 265 Кодексу Законів про працю України.
Валерій Манько підкреслив, що більша частина робітників були офіційно працевлаштовані в результаті роз’яснювальних заходів з роботодавцями, насамперед, робочих зустрічей та комісій.
Головне управління ДФС у Запорізькій області