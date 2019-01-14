У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

14 січня о 01:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Культурна в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що Горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 70 кв.м.
О 02:35 рятувальники локалізували загорання, а о 04:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
м. Запоріжжя: рятувальники надали допомогу 70-річній жінці
13 січня о 08:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що по вул. Зачиняєва в Дніпровському районі потрібна допомоги рятувальників.
Прибувши на місце події рятувальник з’ясували, що 70-річна жінка прогулюючись впала в струмок.
Бійці ДСНС врятували та транспортували жінку до автомобіля швидкої медичної дороги.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 рятувальника.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
14 січня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вдень очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 15 – 16 січня 2019 року.
15.01.19 – Хмарно, часом невеликі опади, ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 3° морозу до 2о тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
16.01.19 – Хмарно, вночі невеликий сніг, вдень невеликі опади, місцями ожеледиця, вітер західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.