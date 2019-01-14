Запорізькі митники попередили спробу двох громадян незаконно скористатися пільгами при розмитненні автівок на єврономерах

Нещодавно двоє громадян України звернулися до Запорізької митниці ДФС із документами про розмитнення двох авто на єврономерах. В обох випадках вони зазначили про пільгове нарахування акцизного податку відповідно до Закону України від 08.11.2018 № 2611-VIII, тобто, за коефіцієнтом 0,5.
Але під час проведення митного контролю Автоматизованою системою аналізу та управлінням ризиками ДФС було встановлено, що зазначені громадяни вже здійснювали митне оформлення транспортних засобів в інших митницях ДФС, де вже застосовували пільгову ставку податку.
Оскільки законодавством передбачено, що коефіцієнт 0,5 до акцизного податку застосовується для вживаних автівок та ввезених на митну територію України фізичною особою для власного використання в кількості один легковий транспортний засіб, використання пільгових ставок для митного оформлення інших автомобілів є протизаконним.
За неправомірне зменшення розміру митних платежів, приховування фактів попереднього митного оформлення в іншій митниці ДФС у відношенні громадян заведені справи про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України. Сума недоборів митних платежів за першим фактом склала майже 40,6 тисячі гривень, за другим – 25,6 тисячі.
Санкція даної статті передбачає накладення адмінстягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.
Запорізька митниця ДФС