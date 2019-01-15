Під час святкового концерту, з нагоди 10-річччя творчого колективу ГУНП в Запорізькій області «02», вихованці та артисти колективу презентували на великій сцені Запорізької облансої філармонії яскраві, запальні та зворушливі номери. До концертного залу завітали шанувальники, друзі, батьки та рідні юних артистів й учасників колективу. Свої вітання присутнім дарували: Духовий оркестр військової частини 3033 Національної гвардії України, Народний ансамбль запорізької поліції «Пернач», кавер бенд «Calian city». Також, з нагоди свята, для ювілярів та гостей, виступив імпровізований творчий бенд, у складі якого, на музичних інструментах грали правоохоронці, пенсіонери та ветерани ОВС.