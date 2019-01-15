Флешмоб з колядкою

Флешмоб з колядкою

У Запоріжжі приєдналися до міжнародної акції – заспівали на площі Фестивальній колядку «Нова радість стала». Одночасно флеш-моб відбувся в 30 містах України та зарубіжжя, зокрема, Великобританії, Австрії, Нідерландів, Польщі та Німеччини.

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