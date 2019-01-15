Флешмоб з колядкою 15.01.2019 У Запоріжжі приєдналися до міжнародної акції – заспівали на площі Фестивальній колядку «Нова радість стала». Одночасно флеш-моб відбувся в 30 містах України та зарубіжжя, зокрема, Великобританії, Австрії, Нідерландів, Польщі та Німеччини. Поділитися посиланням:Click to share on Facebook(Відкривається у новому вікні)Click to share on Google+(Відкривається у новому вікні)Click to share on Twitter(Відкривається у новому вікні)Click to share on LinkedIn(Відкривається у новому вікні)Click to share on WhatsApp(Відкривається у новому вікні)Click to share on Skype(Відкривається у новому вікні) Суспільство