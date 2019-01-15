Протягом новорічних і різдвяних свят в Якимівці проходив конкурс «Новорічне диво 2019».
За результатами конкурсу визначили переможців у наступних номінаціях: «Краще новорічне вікно» – колектив дитячої музичної школи; «Краща новорічна вітрина» – колектив магазину “Ветеран”, який розташовується по вул. Центральної; «Краще новорічне оформлення адміністративної будівлі»- колектив Якимівського міжрайонного управління водного господарства; «Краща новорічна садиба приватного сектора» – господарі будинку по вул. Парковій, 116. Всі переможці нагороджені грамотами Якимівського селищної ради та солодкими призами.