Корейська культура

15 січня 2019 року о 17.00 запрошуємо до центру національних культур дізнатися про те, як у Запоріжжі з’явилися корейці, чи багато їх, як вони зберігають свою культуру. Ви зможете задати питання, які Вас цікавлять, Геннадію Шину, а також познайомитися з літературою про унікальну корейську культуру. Так, наприклад, корейський алфавіт Хангиль заснован на філософії буття й матиматичних розрахунках, а корейський традиційний папір був настільки міцним, що з нього робили кольчуги для воїнів. І таких цікавих явищ корейської культури дуже багато.