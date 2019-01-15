Мелітополь – 25 років товариству чеської культури

У ПК ім. Т. Шевченка з аншлагом пройшов громадський захід з нагоди ювілею Мелітопольської громадської організації «Культурно-просвітницького товариство « Богемія », голова Яна Гондла. Своє 25-річчя чеське товариство відзначило яскравим і веселим концертом. Товариство «Богемія» створено в 1993 році. Його засновником був Віктор Мохов – вчитель історії, уродженець Чехограда, знавець історії чеських переселенців на південь України. На даний момент при товаристві працює школа чеської мови. Гордістю «Богемії» є однойменний вокальний ансамбль, який в 1998 році отримав звання народного. Концертна програма національного свята супроводжувалася пісенними виступами ансамблю «Богемія» (художній керівник з 2013 року – Ігор Федоров). Привітали чеське товариство з ювілеєм учасники народного хору ветеранів війни та праці «Фронтовичка» та голови інших національно-культурних товариств Мелітополя.