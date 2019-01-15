Порятунок пернатих

Запорізькі зоозахисники закликають городян рятувати диких птахів на заповідному острові Хортиця. Після рясних снігопадів, птаство залишилося там майже без їжі. Зоозахисниця Леся Кулик розповіла, як важливе підгодовувати птахів взимку. Адже у морози пернаті, зокрема, синички, гинуть: “”За великим морозів вісім птахів із 10, саме якщо говорити про синичок, вони гинуть через те, що у них не вистачає живлення. Тільки дуже важливо, щоб люди розуміли, чим годувати не можна. Насіння соняшника має бути не смаженим, попереджають зоозахисники. Крім цього, птахам не можна давати сире пшоно – лише варене, а от сало має бути сирим. Хліб суворо заборонений. Решту круп можна сміливо сипати голодним птахам.