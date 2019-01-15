У Запорізькій області за добу бійці ДСНС витягли вантажівку, автобус та легковик

14 січня о 13:15 в Шевченківському районі м. Запоріжжя на перехресті вул. Кольорова та вул. Виробнича знадобилась допомога рятувальників по буксируванню на проїзну частину дороги вантажного автомобіля Renault Magnum. Бійці ДСНС за допомогою тросу витягли автомобіль з водієм з кювету на проїжджу частину.
У цей день, о 17:40 в смт. Більмак по вул. Визволителів рятувальники надали допомогу по буксируванню на проїзну частину дороги автобусу ПАЗ Бійці ДСНС вивільнили авто та врятований водій продовжив рух самостійно.
Пізніше, о 23:05 в Вознесенівському районі м. Запоріжжя рятувальники вивільнили автомобіль ЗАЗ 1102 Таврія. Всього на ліквідацію цих подій від ГУ ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
14 січня о 15:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у провулку Кірова міста Оріхів.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 20 кв.м.
О 16:00 рятувальники локалізували загорання, а о 17:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
На момент пожежі власника оселі не було. Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників.
Ймовірна причина пожежі – коротке займання електропроводки. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
15 січня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області на дорогах зберігатиметься ожеледиця, вночі та вранці очікується туман з видимістю 100-500м (І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 15 січня 2019 року
по Запорізькій області
Хмарно, опади, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі та вдень від 3° морозу до 2о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, опади, вночі та вранці туман, слабка ожеледь, ожеледиця, вітер південно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі та вдень від 1° морозу до 1о тепла.
Прогноз погоди на 16 – 17 січня 2019 року.
16.01.19 – Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.
17.01.19 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, ожеледиця, вітер південно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2о тепла.