Валерій Манько: «З прибутків запорізьких комунальних підприємств до місцевих бюджетів надійшло 116 мільйонів»

У 2018 році підприємства комунальної форми власності Запорізького регіону перерахували до місцевих бюджетів 116,3 мільйона гривень податку на прибуток. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, сума відрахувань на 34 мільйони або на 41 відсоток перевищила рівень 2017 року.
Найбільші надходження забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – більш ніж 70 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – майже 12 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 11,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 3,2 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 2,8 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 2,3 мільйона.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до районних, міських бюджетів та скарбниць об’єднаних територіальних громад.
Головне управління ДФС у Запорізькій області