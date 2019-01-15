Волонтерські вареники на Маланку

Волонтерські вареники на Маланку

13 січня «Волонтерські вареники ZP» під проводом відомої запорізької волонтерки Надії Мороз та Театральна студія “Крила” щедрували та маланкувати запоріжцям.  Розпочали свій творчий вояж самодіяльні артисти в італійській піцерії , що на пл. Пушкіна . Відвідувачам дуже сподобалося. «А потім де ми тільки не бували! Люди щиро дякували, – поділилася враженнями пані Надія.- Виявляється, що для безлічі людей це так круто, що в Запоріжжі є українські традиції, Наостанок, о 02 ночі таксист ввімкнув голосний зв’язок, і ми в ефірі защедрували всім таксистам оптимального. І це було просто шикарно».

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