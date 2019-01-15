Волонтерські вареники на Маланку

13 січня «Волонтерські вареники ZP» під проводом відомої запорізької волонтерки Надії Мороз та Театральна студія “Крила” щедрували та маланкувати запоріжцям. Розпочали свій творчий вояж самодіяльні артисти в італійській піцерії , що на пл. Пушкіна . Відвідувачам дуже сподобалося. «А потім де ми тільки не бували! Люди щиро дякували, – поділилася враженнями пані Надія.- Виявляється, що для безлічі людей це так круто, що в Запоріжжі є українські традиції, Наостанок, о 02 ночі таксист ввімкнув голосний зв’язок, і ми в ефірі защедрували всім таксистам оптимального. І це було просто шикарно».