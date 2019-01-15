Вистава за Гоголем

Жителі села Григорівка Запорізького району власними силами організували театральну постановку п’єси за твором Миколи Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» і показали її прямо на порозі закритого на замок місцевого будинку культури.
“Ми хочемо звернути увагу громадськості і влади на аварійний стан клубу, який на даний момент буквально руйнується. Цей будинок культури є єдиним в громаді, і його життєво необхідно відновити “, зазначив один з організаторів акції Володимир Ніколайчук.
Місцеві жителі мріють про те щоб будинок культури відремонтували і відкрили тут всілякі гуртки для дітей і підлітків. Але керівництво сільської ради не реагує на прохання жителів села про ремонт клубу. Активісти сподіваються своєю творчою акцією домогтися від місцевої влади реакції і допомоги в ремонті клубу.