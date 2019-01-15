Виставка про УПА

У Бердянській міській центральній бібліотеці розпочала роботу виставка про антинацистський та антирадянський спротив ОУН та УПА. На 24 інформаційно-просвітницьких стендах у фотографіях, документах, картах та інфографіках розповідається про героїчну сторінку національно-визвольної боротьби українського народу, протистояння Організації українських націоналістів та Української повстанської армії з нацистським і комуністичним тоталітарними режимами під час Другої світової війни та повоєнний час.
Відвідати виставку, що працюватиме до 28 лютого, запрошують усіх бажаючих бердянці та гостей міста.