Запорізькі митники поповнили фонди музею та бібліотеки раритетними експонатами

Вилучені за спробу незаконного переміщення через державний кордон старовинні культурні цінності працівники митниці передали до обласного краєзнавчого музею та обласної універсальної наукової бібліотеки. Відтепер ці рідкісні експонати будуть доступні для мешканців та гостей м. Запоріжжя.
Так, днями співробітники Запорізької митниці ДФС вручили комунальному закладу “Запорізький обласний краєзнавчий музей” ЗОР раритетний патефон у дерев’яному корпусі, виробництва “Московский патефонный завод Москворецкого района, Министерство местной промышленности РСФСР”, який було вилучено за фактом нелегального вивезення з України.
Крім того, митники передали комунальному закладу “Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека” ЗОР на постійне зберігання Біблію 1900 року. Унікальне видання на 1219 сторінках, надруковане у синодальній типографії, також намагалися незаконно перемістити через митний кордон.
Зазначимо, відповідно до Наказу Мінкультури від 08.11.2018 року №960 вилучені або конфісковані культурні цінності підлягають передачі для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів.
Запорізька митниця ДФС