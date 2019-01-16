2018 рік був визначений роком Профорієнтації. Профорієнтація молоді в Запорізькій області

Під керівництвом в. о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка у Львові 14 та 15 січня пройшла розширена всеукраїнська нарада. Окреслюючи основні здобутки у році, що минув, Валерій Ярошенко сконцентрував увагу слухачів на інноваціях, таких як: нова форма добору персоналу – рекрутинг, профілювання безробітних і запровадження кейс-менеджменту, надання послуг у режимі он-лайн, робота гарячої лінії, запуск нового сайту та ін. Важливим напрямком роботи у подоланні безробіття Валерій Ярошенко вважає проведення системної профорієнтації молоді.
– Я сьогодні офіційно стверджую, що жодна державна інституція не займається системною профорієнтацією, – підкреслив В. Ярошенко. – Тут ми на передовій, адже це – робота на перспективу, бо вона націлена на подолання дисбалансу на ринку праці.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповідає про впровадження в Запорізькій області інноваційних методів профорієнтаційної роботи.
– Профорієнтаційна робота в Службі зайнятості Запорізької області проводиться за підтримки та сприяння наших партнерів: Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації; вишів I-IV рівнів акредитації, органів державної виконавчої влади, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» Запорізької обласної федерації роботодавців; громадських організацій та соціальних партнерів. Для того, щоб молодь отримувала корисну інформацію в цікавій та зручній для сприйняття формі, використовуються сучасні методи роботи: профорієнтаційні Квести, Центри кар’єри PROFI центр, Брейн-ринги та мозкові штурми, Флешмоби, Змагально – мотиваційні заходи КВК, фотоконкурси та проводиться тестування в режимі онлайн на веб базованій платформі «Моя професія: консультаційна мережа».
В листопаді поточного року за підтримки Департаменту освіти і науки ЗОДА було проведено Кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні!» із залученням учнів м.Запоріжжя та Запорізької області. В рамках форуму працював ярмарок вакансій, пройшла практична конференція «Формування ефективної системи підготовки персоналу », було проведено тренінги для практичних психологів та учнівської молоді з числа дітей – інвалідів.
Активна співпраця з питання профорієнтації молоді налагоджена зі ПАТ «Укрзалізниця». З липня 2018 року проведення профорієнтаційних заходів на базі Запорізької дитячої залізниці. Всього проведено 5 заходів, в яких прийняли участь 194 особи (145 учнів, 15 педагогів, 34 батьків). Проведено практико – орієнтований семінар для представників кадрових служб, директорів дитячих залізниць та спеціалістів з профорієнтації ПАТ «Укрзалізниця» України.
За ініціативи АТ «Мотор Січ» та інших провідних підприємств в області розроблено та успішно реалізується інноваційний профорієнтаційний проект «START PROFI Обирай. Вирішуй. Дій.» Мета проекту – формування у шкільної молоді усвідомленого професійного вибору, стійкої мотивації до праці, прагнення жити і працювати в Запорізькому краї, популяризація професій, які користуються попитом на регіональному ринку праці. Протягом року проведено 70 професіографічних екскурсій на підприємства м.Запоріжжя та області, в яких прийняли участь 1640 учнів.
Комплексна робота фахівців служби зайнятості з молоддю та проведення профорієнтаційних заходів, тренінгів і інтерактивних занять сприяють у формуванні молодих людей усвідомленого вибору професійної діяльності, побудові професійної траєкторії (кар’єри) та оволодінню навичками коригування власних професійних планів.
Служба зайнятості сьогодні діє на випередження, спілкується та координує свою роботу з бізнесом. Таким чином оцінюючи ситуацію на перспективу у контексті тих професій і кількості кадрів, які будуть необхідні у галузі економіки у майбутньому.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.