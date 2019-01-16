Бліц-опитування: На чому плануєте економити( комуналка, харчі, інші витрати), а за що сплачуватимете у повному обсязі?

1.Сергій Алімов, пенсіонер:
-Комуналку вимушений сплачувати скільки треба. Добре що є субсидія. На одязі звісно економлю, доношую те що є. Інтернет мені потрібен, тому готовий його сплачувати. Ну а на якості їжі економлю, купую те що в змозі сплатити.
2.Варвара, домогосподарка:
-Одяг для дітей, для себе і чоловіка купую в інтернеті на сайті «ОЛX», інколи в секонд денді. Їжа теж як доведеться. А за комуналку звісно сплачуємо у повному обсязі.
3.Аліса Савченко, студентка:
-Живу з дітьми у орендованій квартирі. Її я сплачую кожен місяць скільки треба. На одязі для себе можу економити, а те що для дітей то сплачую все що їм треба, наприклад фрукти, вітаміни, та все шо треба для їх здоров’я.
4.Євген Петрович, пенсіонер:
-Живу у власному будинку, тому сплачую за газ, і трохи за дрова та вугілля. Без цього не виживемо. Одяг майже не купуємо крім дрібничок, те саме і продукти харчування, на них намагаємось економити.
5.Олександр Миколаєвич, пенсіонер:
-Подарунки онукам завжди купую на свята, це я готовий сплачувати. Комуналку теж сплачую. Ліки дуже потрібні мені і жінці, але все що треба купити не можемо. Їжі нам багато не треба, тож на харчах трохи вдається єкономити