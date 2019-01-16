Пільговий період митного оформлення автомобілів на єврономерах добігає кінця 22 лютого

Станом на 15 січня 2019 року у Запорізькій митниці ДФС у митному режимі “імпорт” громадяни оформили 415 транспортних засобів з європейською реєстрацією. Бюджет держави поповнився більш ніж на 24 мільйони гривень.
За автівки, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими “транзит” або “тимчасове ввезення” сплачено близько 3,3 мільйона гривень добровільного внеску.
Як відомо, упродовж 90 календарних днів з дня набуття чинності Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, крім електромобілів, до акцизного податку буде застосовано коефіцієнт 0,5. Він застосовується у разі ввезення одного легкового автомобіля однією фізичною особою для власного використання. Пільговий період триває 90 календарних днів з дня набуття чинності відповідним законом, а саме – до 22 лютого 2019 року.
Також з 21 грудня 2018 року почав діяти Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.
Запорізька митниця ДФС