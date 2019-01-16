Проект «Мандри». Розмова з Дмитром Карповим «Норвегія за 100 євро»

Учасники: Дмитро Карпов
Книгарня «Є» запрошує на розмову з Дмитром Карповим «Норвегія за 100 євро» в рамках проекту «Мандри». Захід відбудеться 19 січня, початок – о 17:00. Про свої пригоди на землях вікінгів розповість Дмитро Карпов. Мандрівка західною частиною Норвегії просякнута духом справжнього бекпекінгу: 1700 км автостопом, ночівлі в наметі та добрі люди на шляху.
Величні фьорди, незаймана природа, тисячі водоспадів, блакитні льодовики, захоплюючі треки та присутність тролів – все це про Норвегію. Олесун, Дорога тролів, Гейрангер-фьорд, Берген, Одда, Язик Троля – це лише відомі точки, які відвідано.
Про те як піднятися на славнозвісний Язик за три години, де шукати найкрасивіші локації без туристів дізнаєтесь на заході. Окрім історій, маршрутів Дмитро поділититься лайфхаками, які зменшать ваш бюджет подорожі до недешевих скандинавських країн. Чекаємо зустрічі! Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.