За забруднення довкілля запорізькі підприємства сплатили 292 мільйони

Запорізькі підприємства-забруднювачі сплатили торік 292 мільйони гривень екологічного податку (без показників великих підприємств, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 7,6 мільйона або 2,7 відсотка.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, із загальної суми до державного бюджету надійшов 131 мільйон гривень, місцеві скарбниці отримали майже 161 мільйон.
Найбільші відрахування забезпечили підприємства м. Енергодар – 242 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – понад 20 мільйонів, м. Запоріжжя – 17,2 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 3,4 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 3,3 мільйона.
Усього минулого року в Запорізькому регіоні було зареєстровано 2613 суб’єктів господарювання-платників екологічного податку, які під час своєї діяльності здійснювали викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщували, утворювали чи зберігали радіоактивні відходи.
Головне управління ДФС у Запорізькій області