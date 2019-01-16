Запорізьке підприємство гірничодобувної галузі відшкодувало державі 3,5 мільйона гривень завданих збитків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури забезпечили відшкодування бюджету 3,5 мільйона гривень збитків, завданих однією з гірничодобувних компаній регіону.
Під час розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків, було встановлено, що керівник підприємства під час розрахунку плати за землю за 2012-2014 роки застосував зменшений коефіцієнт. Це призвело до заниження суми орендної плати за землю та несплати до бюджету податкового зобов’язання на суму понад 2 мільйони гривень.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, податки та завдана державі шкода (штрафні санкції та пеня) в сумі 3,5 мільйона відшкодовані в повному обсязі.
У зв’язку з цим в січні 2019 року до суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності керівника підприємства на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
Головне управління ДФС у Запорізькій області