На базі ЗНУ відбудуться безкоштовні тренінги з написання зовнішнього незалежного оцінювання: електронна реєстрація на них вже розпочалася

На базі Запорізького національного університету проведуть тренінги щодо написання зовнішнього незалежного оцінювання. Скористатися такою можливістю можуть усі цьогорічні вступники, адже участь у заходах безкоштовна. Реєстрація на тренінги триває з 14 січня по 2 березня за покликанням: https://signup.znu.edu.ua/index.php?r=student%2Fregistration&id_group=32
Заходи з учасниками умовно поділяють на дві частини. У першій – теоретичній – їм розказують, як ефективно розподіляти час під час тестування, заповнювати бланки відповідей, опанувати емоції та сконцентруватися на вирішенні завдань. Крім того, організатори нагадують, які документи потрібно мати для доступу на пункт тестування, як розрахувати час на прибуття до пункту, якою має бути поведінка присутніх тощо.
У другій – практичній – частині майбутнім вступникам пропонують перевірити фактичний рівень знань з деяких предметів ЗНО. Впродовж року профільні фахівці університету готують тестові зошити відповідно до програми ЗНО з конкретних предметів. Такі програми є у відкритому доступі на сайті УЦОЯО. Пробні тренінги є дуже важливими для підготовки абітурієнтів до участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Для зареєстрованих учасників у ЗНУ проведуть безкоштовні пробні тестування, максимально наближені до основної сесії ЗНО, за таким розкладом: 10 лютого – з біології і фізики (початок о 09.00). Цього ж дня в ЗНУ пройдуть тренінги з хімії та географії (початок о 13.00). 24 лютого о 09.00 – з української мови та літератури. О 13.00 цього дня відбудуться тренінги з іноземної мови. 03 березня – тренінги із математики о 09.00 та о 13.00 з історії України.
Для того, щоб перевірка робіт проходила об’єктивно, у момент реєстрації прізвища учасників зашифровуються. Результати складених під час тренінгу тестів оприлюднять на офіційному сайті ЗНУ.
Організація та проведення тренінгів проходить у межах проекту з підтримки школярів, який впроваджують у виші. Нагадаємо, що торік такою можливістю скористалися понад 1,5 тис абітурієнтів м. Запоріжжя й регіону.
Крім того, Із січня у Запорізькому національному університеті розпочав свою роботу консультаційно-реєстраційний центр вишу, який працює впродовж року і здійснює організаційну і консультаційну допомогу абітурієнтам при підготовці і проходженні ЗНО. Варто відзначити, що основною платформою підготовки до успішної участі в ЗНО-2019 та вступу до вищого навчального закладу є відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування університету. На базі цього підрозділу і здійснюється діяльність центру.
Також у консультаційно-реєстраційному центрі майбутні абітурієнти зможуть отримати вичерпні консультації висококваліфікованих фахівців та допомогу в оформленні потрібних для участі у вступній кампанії документів. Уже кілька років поспіль фахівці підрозділу надають дієву допомогу багатьом майбутнім студентам. Зокрема, вони організовують виїзні інформаційно-роз’яснювальні зустрічі в містах і селах Запорізької області. Їхня мета – надання цільової допомоги та супроводу в розумінні алгоритму особливостей складання ЗНО та своєчасного інформування абітурієнтів щодо змін, внесених у правила вступу до вищих навчальних закладів.
Також тут можна записатися на інтенсивні чи річні курси з підготовки до успішного складання ЗНО. Програма розрахована на підготовку з таких основних предметів: українська мова та література, англійська мова,математика й історія.
Звертаємо увагу, що майбутні абітурієнти можуть зайти на сторінку Віртуального консультаційного центру Запорізького національного університету «Вступ-2019» за покликанням: https://web.znu.edu.ua/pk/vstup-2017-virtual-consul-centre/
На базі ЗНУ відбудуться безкоштовні тренінги з написання зовнішнього незалежного оцінювання: електронна реєстрація на них вже розпочалася
На базі Запорізького національного університету проведуть тренінги щодо написання зовнішнього незалежного оцінювання. Скористатися такою можливістю можуть усі цьогорічні вступники, адже участь у заходах безкоштовна. Реєстрація на тренінги триває з 14 січня по 2 березня за покликанням: https://signup.znu.edu.ua/index.php?r=student%2Fregistration&id_group=32