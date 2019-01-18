На Запоріжжі викрито митних порушень на суму майже 143 мільйони

У 2018 році співробітники Запорізької митниці ДФС виявили 462 факти порушення митного законодавства громадянами та підприємствами зовнішньоекономічної діяльності.
Стосовно порушників заведені справи на загальну суму 142,9 мільйона гривень, що майже на 111 мільйонів більше, ніж за 2017 рік.
Фахівці митниці розглянули 312 матеріалів, за результатами яких накладені 15,6 мільйона гривень штрафних санкцій.
Із загальної кількості переданих до суду матеріалів винесені рішення у 116 справах про порушення митних правил, що на 40 більше, ніж у попередньому році. У винесених постановах, зокрема, йдеться про конфіскацію предметів правопорушень вартістю 8,8 мільйона та накладення штрафів на суму 8,5 мільйона, що, відповідно, на 1,3 та 2,5 мільйона більше даних 2017 року.
Запорізька митниця ДФС