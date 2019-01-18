Оформити авто з іноземною реєстрацією можна у Запоріжжі та Бердянську

У зоні діяльності Запорізької митниці ДФС митне оформлення автомобілів, ввезених громадянами з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року для їх вільного обігу на території України здійснюється відповідно до Тимчасового порядку виконання митних формальностей у визначених підрозділах.
У Запорізькій області оформити авто з іноземною реєстрацією можна у таких митних постах:
– митний пост “Запоріжжя-центральний”, адреса: м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, 9А, тел.: (061) 286-09-62;
– митний пост “Бердянськ”, адреса: м. Бердянськ, вул. Шевченка, 31, тел.: (06153) 3-85-96.
Згідно з Тимчасовим порядком оформлення буде здійснюватися з такими особливостями:
– застосування виключно електронної митної декларації для декларування транспортних засобів;
– визначено документи, які необхідно подавати митницям, зокрема, рахунок або інший документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, реєстраційний документ на ТЗ, виданий реєстраційним органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб або право розпоряджатися та декларувати автомобіль для вільного обігу на митній території України;
– з метою зменшення часу фізичного перебування автомобілів у зонах митного контролю митниць та зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки встановлено, що доставлення автівки в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від митниці повідомлення із зазначенням дати та часу пред’явлення ТЗ;
– скасовано необхідність оформлення митницями Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу;
– регламентації дій митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.
Для підтвердження заявленої фактурної вартості можуть подаватися, зокрема, такі документи: договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного ТЗ, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу.
Алгоритм дій митниці для перевірки достовірності заявленої фактурної вартості транспортного засобу наступний:
– використовується індикатор ризику, значення якого для кожного транспортного засобу встановлюється окремо. Цей показник має бути на рівні нижньої межі діапазону вартості ТЗ, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваному транспортному засобу в країні експорту. В цьому випадку використовується інформація спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, що мають дані про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального та фактичного пробігу оцінюваного ТЗ;
– при заявленні фактурної вартості менше від встановленого індикатора, проводиться перевірка достовірності ціни;
– при проведенні перевірки достовірності заявленої фактурної вартості, митниця в якості джерел додатково використовує спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС та цінову інформацію, отриману в рамках домовленостей, укладених між ДФС та об’єднаннями імпортерів та виробників;
– у разі непідтвердження, особа, яка декларує транспортний засіб, повинна довести достовірність заявленої фактурної вартості;
– при неможливості аргументовано довести достовірність заявленої фактурної вартості митна служба відмовляє у митному оформленні такого транспортного засобу та приймає рішення про коригування заявленої вартості.
Фахівці митниці нагадують, що лише протягом 180 днів, а саме – до 24.05.2018 року, громадянин-резидент України може здійснити митне оформлення транспортного засобу для вільного обігу, якщо автомобіль було ввезено іншою особою, за умови подання документів, що підтверджують право власності цієї особи на транспортний засіб або право ним розпоряджатися та декларувати (довіреність), інших необхідних документів, сплати митних платежів та добровільної сплати коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це 8500 грн).
Запорізька митниця ДФС