Професійна мозаїка Запорізької обласної служби зайнятості. Підсумки 2018 року

«Індивідуальний підхід до кожного клієнта: хто шукає роботу та її пропонує – ось головний меседж нашої роботи сьогодні. Ми, як сучасна установа, повинні працювати не тільки з безробітними, а й іншими верствами населення, надавати відвідувачам сервісні послуги, адже успішно вирішена проблема зайнятості реально забезпечить соціальну стабільність у суспільстві», – зазначає очільник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік.
Наразі в службі розпочав роботу інститут кар’єрного радника, діє рекрутинговий спосіб підбору персоналу, профілювання безробітних, запроваджено кейс-менеджмент, супровід безробітних від дня звернення до центру зайнятості до факту працевлаштування, надання послуг у режимі онлайн, працює “гаряча лінія” та новий інтернет-ресурс.
В Запорізькій області за сприяння служби зайнятості протягом 2018 року 43,6 тис. осіб знайшли роботу, в тому числі 20,8 тис. осіб працевлаштовані до набуття статусу безробітного. З початку року 651 особа працевлаштована на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям, 100 осіб започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово. Важливим інструментом подолання дисбалансу між попитом і пропозиціє робочої сили є професійне навчання, яким у 2018 році охоплено 3,5 тис. безробітних, у тому числі у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості З початку року 12,0 тис. осіб взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.
9,2 тис роботодавців протягом року надали інформацію про наявність вільних робочих місць. Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області протягом 2018 року становить 47тис., що на 6,8% більше, ніж за 2017 рік. Завдяки чому вдалося зменшити порівняно з минулим роком середню тривалість пошуку роботи, і зараз вона складає 97 днів.
За словами керівника Запорізької обласної служби зайнятості Ірини Дуднік, пріоритетними завданнями служби зайнятості на 2019 рік залишається робота в громадах, ґрунтовне вивчення локальних ринків праці, поглиблення співпраці з органами місцевої влади та соціальними партнерами, передусім роботодавцями, надання ефективних послуг соціально вразливим групам населення тощо.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.