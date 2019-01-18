Ринок праці Запорізької області

Станом на 18 січня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,7 тис. осіб, з них 17,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 18 січня 2019 року – 965 одиниць (у м. Запоріжжі – 568 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 23 безробітні особи (у м. Запоріжжі – 7 безробітних).
З початку січня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 167 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштований 51 безробітний, який перебував на обліку.
Довідки за тел.: 233-64-92, 236-35-32.