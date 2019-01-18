В Запорізькій області викрито 120 злочинів у сфері економіки

У минулому році співробітники податкової міліції Запорізької області виявили 120 злочинів в економічній сфері, майже половина з яких належить до категорії тяжких. За фактами ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах розпочато 43 кримінальні провадження.
За результатами розслідування до суду передано 30 матеріалів, 25 з яких – із обвинувальним актом, 5 – для звільнення від відповідальності, у тому числі за трьома фактами повного відшкодування завданих державі збитків. За закінченими провадженнями державі повернено 14,2 мільйона гривень.
Також у 2018 році оперативники ДФС регіону ліквідували діяльність двох “конвертаційних центрів” міжрегіонального характеру із загальним обсягом проконвертованих коштів близько 310 мільйонів та оціненими сумами збитків у 51 мільйон. Після відпрацювання контрагентів ділків та фіктивних суб’єктів господарювання до бюджету стягнуто 27,2 мільйона.
У митній сфері викрито п’ять злочинів. Загальна сума вилучених предметів правопорушень, сплати штрафів, додаткових митних платежів склала 77,3 мільйона.
У рамках операції “Акциз-2018” працівники податкової міліції припинили діяльність семи “підпільних цехів” з виробництва алкогольного фальсифікату, тютюнових виробів, неякісних паливно-мастильних матеріалів та лікарських засобів.
Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на загальну вартість 46 мільйонів, відповідно до судових рішень конфісковано продукції на суму 4,9 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області