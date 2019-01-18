16 січня о 06:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Садова Комунарського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах літньої кухні та надвірна споруда на загальній площі 100 кв.м.
О 06:52 рятувальники локалізували загорання, а о 07:11 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалося на момент пожежі власник оселі знаходився в будинку, помітивши загорання самостійно покинув оселю та викликав на допомогу рятувальників.
Того ж, дня другий випадок стався о 20:36 по вул. Зеленогорська Комунарського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового цегляного будинку на загальній площі 50 кв.м.
О 21:10 рятувальники локалізували загорання, а о 22:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причини пожеж встановлюються. Внаслідок подій ніхто не постраждав. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
За добу рятувальники ліквідували дві пожежі на території приватного домоволодіння
16 січня о 06:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Садова Комунарського району міста.