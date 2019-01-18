Запоріжці не залишаться без медичної допомоги

Центри первинної медико-санітарної допомоги тепер працюють у нових умовах. Це пов’язано з реформуванням галузі охорони здоров’я, яке проходить в Україні. Первинна медицина тепер фінансується переважно з державного бюджету, у першу чергу це стосується зарплати медичних працівників. Рівень цього фінансування залежить від кількості укладених городянами декларацій з лікарями. Однак це не означає, що запоріжці, які ще не уклали декларацій, не отримають жодної медичної допомоги. На цьому наголосив міський голова Володимир Буряк, який провів сьогодні виїзну нараду у Центрі ПМСД №5 у Хортицькому районі.
У рамках реалізації міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги у Запоріжжі створено мережу з 8 Центрів ПМСД та 72 амбулаторій. Серед них і 31 відокремлена амбулаторія. За три роки на розвиток первинної медицини з бюджету міста було спрямовано близько 290 млн гривень.
Ці кошти пішли на виконання ремонтів, закупівлю санітарного транспорту та медичного обладнання, доплати лікарям та медичним сестрам за високі показники роботи.
– У Запоріжжі ми розпочали впроваджувати таку програму раніше, ніж почалося реформування первинної медицини на загальнодержавному рівні. Одне з головних завдань – створити належні умови для пацієнтів та лікарів, забезпечити медичних працівників необхідним обладнанням. Це принесло свої результати. Ми відкрили після капітального ремонту кілька амбулаторій, проводили ремонти у Центрах ПМСД. Зокрема і у цьому, – сказав Володимир Буряк.
Тепер принципи фінансування Центрів ПМСП змінилися, у першу чергу це стосується заробітної плати, кошти на яку перераховуватиме держава. У той же час рівень заробітних плат медиків первинної ланки залежатиме від кількості укладених декларацій. За словами спеціалістів, у результаті у рамках реформування заробітна плата лікарів має підвищитися.
На сьогодні близько 61% запоріжців підписали декларації. У Центрі ПМСД №5 – майже 65%. Городяни можуть і далі продовжувати укладати декларації.
– Запоріжці, які поки не уклали декларації, не залишаться без медичної допомоги. Зрозуміло що вони її отримають, адже лікарі не мають права відмовляти у її наданні, такою є моя принципова позиція. Зокрема у разі необхідності запоріжці можуть звернутися за невідкладною медичною допомогою. Зберігається можливість і підписати декларацію з лікарем, – зазначив Володимир Буряк.
Міський голова наголосив, що у Центрах ПМСД, амбулаторіях сімейних лікарів створюються необхідні умови для надання первинної медичної допомоги. Бюджет міста продовжить фінансування капітальних ремонтів, реконструкцій медичних закладів. Зокрема це стосується амбулаторій на вулиці Брюллова, вулиці Автозаводській.
Медики все ж закликають запоріжців, які цього ще не зробили, укласти декларації. Адже у цьому випадку збільшиться державне фінансування надання медичної допомоги конкретному пацієнту.