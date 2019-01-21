1.Тетяна Осадчук, викладачка:
-Це можливість жити у власній країні. Україна існувала у різні історичні часи у вигляді тих чи інших острівців , і не завжди у вигляді держави,наприклад Запорозька Січ мала ознаки держави, але державою не була. І ось пройшовши історичні горнила ідея Соборної України не знищилась, а знайшла втілення у наші часи.
2.Віктор, програміст м.Київ:
-Єдність Украіни це насамперед суспільна згода, без розділення на Схід і Захід. Це рівні умови для всіх етнічних груп, що живуть у країні. Це можливість вибудувати політичну націю , яка буде любити власну державу і працювати спільно на її добробут.
3.Світлана Олексієвна, вчителька:
-Звичайно що велике значення має, бо єдність України автоматично поєднує нас з іншим світом, іншими країнами, наприклад європейськими. Взагалі добре жити однією великою родиною.
4.Єгор Петрович, пенсіонер:
-В Україні є умови бути єдиною, Соборною країною. Єдність це унеможливить міжетнічні конфлікти, хоч у нас їх і так немає, але міцна політична нація створює умови для доброго життя усім.
5.Олена, студентка:
Звичайно, приємно жити у єдиній країні, де хоч і є культурні та історичні відмінності, але людина все одно визнає себе частинкою великого цілого. Нашою єдністю ми можемо пишатися
Бліц-опитування: Яке значення для Вас має єдність України?
1.Тетяна Осадчук, викладачка: