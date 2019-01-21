ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

До уваги надавачів державної допомоги!
20 січня 2019 року набирає чинності розпорядження Антимонопольного комітету України від 13.09.2018 № 18-рп «Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27.11.2018 за № 1337/32789.
Зазначеним розпорядженням запроваджено з 20.01.2019 подання повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги до Антимонопольного комітету України в електронному вигляді за новими формами.
Запроваджено окремі форми для подання повідомлення про нову індивідуальну державну допомогу та повідомлення про нову програму державної допомоги. Раніше ця інформація подавалася за єдиною формою.
Форми повідомлень спрощені для заповнення надавачами державної допомоги, а також доповнені додатковими питаннями.
З 21.01.2019 Антимонопольний комітет буде приймати зазначені повідомлення в електронному вигляді.
Повідомлення, що подані Комітету до 21.01.2019 у паперовому вигляді за формою, що була чинною на дату подання повідомлення, і залишені без руху, будуть розглянуті Комітетом за поданою формою після отримання додаткової інформації у паперовому або електронному вигляді.
Повідомлення, що подані Комітету після 20.01.2019, будуть розглядатися за новими формами.
Технічна підтримка надавачів державної допомоги
щодо подання повідомлень за новими формами
здійснюється за телефоном (044) 294 68 07
Прес-служба
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
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