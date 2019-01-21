Напередодні святкування Водохреща, 18 січня на території Центрального пляжу у Запоріжжі фахівці ДСНС облаштували додатковий рятувальний пост. Рятувальники розгорнули освітлювальну башту аби запобігти виникненню надзвичайних подій на воді в нічний час, адже перші охочі пройти обряд омовіння священною водою були вже після 00:00 19 січня. На цілодобовому чергуванні перебувало 3 одиниці техніки, з яких – пересувний пункт обігріву, гумовий човен «GRAND–520» та 5 чоловік особового складу.
На Правобережному пляжі на цілодобовому чергуванні від ГУ ДСНС України у Запорізькій області перебуває 5 чоловік особового складу 3-Державної пожежно-рятувальної частини і спец автомобіль.
Довідково
В місті Запоріжжя визначено два офіційні місця для купання та освячення води, Правобережний та Центральний пляжі.
Співробітники Служби порятунку спільно з представниками місцевих органів влади визначили 38 офіційних місць на території області.
Для забезпечення безпеки людей на водних об’єктах від органів місцевої влади та підрозділів ГУ ДСНС області на цілодобовому чергуванні по всій території області перебуває 297 чоловік особового складу (146 рятувальників від ГУ ДСНС) та 70 одиниць техніки (32 – від ГУ ДСНС), із них – засоби подолання водних перешкод (катери, човни).
Головне управління ДСНС у Запорізькій області нагадує: нехтування правилами поведінки на річках, озерах та інших водних об’єктах у зимовий період, може привести до трагедії. Бажаючим зануритися у холодну воду не варто забувати про елементарні правила безпеки поводження на воді, адже тривале перебування у холодній воді призводить до переохолодження організму і як наслідок, у людини може виникнути судома чи спостерігатися погіршення самопочуття.
Рятувальні підрозділи області забезпечували вночі безпеку громадян під час відзначення Водохреща
Напередодні святкування Водохреща, 18 січня на території Центрального пляжу у Запоріжжі фахівці ДСНС облаштували додатковий рятувальний пост. Рятувальники розгорнули освітлювальну башту аби запобігти виникненню надзвичайних подій на воді в нічний час, адже перші охочі пройти обряд омовіння священною водою були вже після 00:00 19 січня. На цілодобовому чергуванні перебувало 3 одиниці техніки, з яких – пересувний пункт обігріву, гумовий човен «GRAND–520» та 5 чоловік особового складу.