У Запоріжжі до ПЦУ долучилась релігійна православна громада, яку московський патріархат переслідував через проукраїнську позицію/
У Запоріжжі 18 січня до Православної церкви України приєдналися релігійна громада храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії та її настоятель – священик Ігор Савва.
Нагадаємо, у березні минулого року вся громада вийшла з УПЦ (МП), бо Савві заборонили вести службу через його проукраїнську позицію у храмі, де він прослужив 19(!) років.
За словами вірних, священик, зокрема, молився за перемогу Збройних сил України та відмовлявся згадувати на богослужіннях російського патріарха Кіріла. Згодом вірні та Ігор Савва знайшли нове приміщення для потреб релігійної громади та вийшли з УПЦ (МП).
– Ми не просто пішли з Московського патріархату – ми вимушені були піти, бо не були згодні з тим, що там відбувалося. Тепер Православна церкви України існує, і нас більш нічого не стримує, щоб стати її частиною, – підтвердив отець Ігор Савва.
Релігійна громада тимчасово, допоки остаточно не сформують структуру ПЦУ, входитиме до складу єпархії, якою керує митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко). Саме на його ім’я було подано прохання про приєднання громади до Православної церкви України.
Зазначимо, після отримання Православною церквою в Україні Томосу про автокефалію процес переходу парафій УПЦ (МП) до нової церкви значно пожвавився. Станом на 18 січня до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 78 парафіяльних храмів УПЦ МП.
Томос забезпечив запоріжцям свободу вибору
У Запоріжжі до ПЦУ долучилась релігійна православна громада, яку московський патріархат переслідував через проукраїнську позицію/