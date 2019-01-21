У Запорізькій області під час пожежі загинув чоловік

21 січня о 03:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Центральній в селі Піскошено Веселівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 25 кв.м. Під час пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 56-річний власник оселі.
О 04:15 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 10:04 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі
20 січня о 17:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Ладожська в Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кабіна автомобіля «ГАЗ-53» на загальній площі 5 кв.м.
О 17:43 рятувальники локалізували загорання, а о 18:03 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.