Валерій Манько: “Запорізькі підприємства торгівлі та виробники машин і устаткування – лідери зі сплати податку на прибуток”

З прибутків підприємств Запорізького регіону у 2018 році до державного бюджету надійшло 781,1 мільйона гривень, що на 220 мільйонів або на 39 відсотків більше, ніж у 2017 році (не враховуючи дані великих платників, зареєстрованих у Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько.
Найбільші суми податку на прибуток забезпечили підприємства оптової торгівлі – майже 182 мільйони, виробництва машин та устаткування – 56,6 мільйона. Будівельні компанії регіону перерахували до держбюджету близько 31 мільйона, виробники гуми, пластмаси та іншої неметалевої мінеральної продукції – 30 мільйонів, електричного устаткування – понад 28 мільйонів. Представники металургійної галузі сплатили майже 26 мільйонів, виробництва харчових продуктів і напоїв – 25,5 мільйона, хімічних речовин і продукції – 25 мільйонів, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 24 мільйони, сільського, лісового та рибного господарства – майже 22 мільйони, фінансової та страхової діяльності – 21,7 мільйона.
Понад 57 відсотків від загальної суми податку на прибуток надійшло від суб’єктів господарювання м. Запоріжжя – 449 мільйонів, підприємства м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів поповнили бюджет на 90,7 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – на 62,5 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – на 26,7 мільйона тощо.
Головне управління ДФС у Запорізькій області