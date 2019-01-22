Музично-літературний фестиваль «Зірка Різдва», спільний проект Запорізької єпархії УПЦ(МП, Конгресу літераторів України, Міжрегіонального Союзу письменників, обласного творчого об’єднання «Плеяда» і Благодійного фонду «Колегіум« Джива Онлайн »завершився святковим гала-концертом у палаці культури Металургів в Запоріжжі. Тут виступали чудові поети і музиканти – як традиційні учасники щорічного фестивалю, так і дебютанти. Організувати прекрасний захід вдалося за підтримки, в тому числі і відомого запорізького бізнесмена і мецената, генеральногоа директора міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитра Зусмановича.