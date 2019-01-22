Якщо потребуєте підтвердження результатів неформального професійного навчання, звертайтесь до служби зайнятості!

«Неформальне професійне навчання працівників – набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання, – розповідає директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік. -Так сталося, що за викликом часу, станом економіки та з інших причин багато людей навчились робітничим професіям, а підтвердження своїм знанням не мають. Постановою КМУ від 15 травня 2013 р. № 340 затверджено «Порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями.
Для проходження експертизи результатів неформального професійного навчання особа звертається до служби зайнятості, надає копію документа про стаж роботи (за наявності вимог кваліфхарактеристики), медичні довідки (за наявності вимог), за наявності – документ про освіту, копію трудової книжки. Згідно заяви особи, що бажає отримати підтвердження професійних знань, умінь і навичок створюється Комісія, яка проводить кваліфікаційну атестацію та приймає рішення щодо присвоєння (підвищення) або відмову у присвоєнні (підвищенні) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання. В разі прийняття позитивного рішення, особі видається свідоцтво, сертифікат державного зразка. І успішні приклади у нас є! Так, жінка з Кам”янсько-Дніпровського району декілька років працювала кухарем, але свідоцтва про освіту не мала, за рахунок роботодавця підтвердила свою кваліфікацію в Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та отримала свідоцтво державного зразка».
Перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями (наказ Мінсоцполітики від 23.12.2013 №886)
– кухар 3-6 розрядів
– зварник 6-8 розрядів
– охоронник 1-2 розряду
– електрогазозварник ручного зварювання 2-6 розряду
– продавець непродовольчих товарів 3-5 розрядів
– слюсар-ремонтник 2-6 розряду
Уточнити інформацію Ви можете, звернувшись до відділу організації профнавчання за тел. 233-31-36
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