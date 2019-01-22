Хрещення нацгвардійців

На Водохреще гвардійці військових частин 3033, 3029 та 3026, а також всі охочі жителі і гості обласного центру взяли участь у масових Хрещенських купаннях, що були організовані на правобережному міському пляжі Запоріжжя. Військові капелани всіх військових частин, а також священнослужителі Запорізької єпархії, під керівництвом Єпископа Запорізького і Мелітопольського Фотія, провели святкове богослужіння на березі Дніпра і освятили його води. По завершенню служби святі отці окропили присутніх святою водою і благословили на купання.