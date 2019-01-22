Клуб української промоції «StartUP Club» проводить челендж успішних спікерів «Бізнес: від ідеї до прибутку»

23 січня (середа) 2019 року о 15:00
Своїм досвідом поділяться:
Настя Стецевят – власниця магазинів одягу, героїня реаліті-шоу «Серця трьох» на Новому каналі, учасниця телешоу «Панянки-пацанки. Україна- Польща» (телеканал ТЕТ)
Вікторія Ткач – доктор економічних наук, директор науково- виробничого бізнес-інкубатора Хортицької національної академії, власник консалтингової платформи «Сучасна освіта»
Анна Турапіна – співвласник ТМ і антисалона IND BEAUTY, модель, візажист, керівник програм «Індустрія краси»
Олексій Пучков – директор «Урожая» та власник пекарні «Майстерня Пончиків»
Костянтин Кутик – енергетик з 10 річним досвідом, керівник компанії «ЕкоТехно Інновації»
Богдан Сидоренко – підприємець, власник компанії СБЛ Инвестмент ритейл групп
Вікторія Задорожна – експерт з Team building та підбору персоналу, психолог
Сергій Горобець – більше 2 років веде бізнес на Амазон
Наталя Мазур – експерт із зовнішньо-економічної діяльності та співпраці з міжнародними фондами
Протягом 2017 – 2018 років «StartUP Club» (утворений альянсом громадських організацій) успішно реалізовувався в Києві та регіонах України (Одеська, Вінницька, Житомирська, Харківська та Рівненська області). У цьому проекті об’єднали свої зусилля провідні експерти, фахівці, аналітики, публічні особистості, активна молодь та креативні підприємці. Клуб української промоції «StartUP Club» для тих, хто хоче знайти престижну роботу, відкрити власну справу, налагодити співпрацю та опанувати методики особистого зростання. Його метою є сприяння самореалізації активних громадян як основного чинника розбудови сучасних європейських міст.
За партнерства ТОВ «Сучасна освіта» та Запорізької торгово-промислової палати у м. Запоріжжя, при інформаційній підтримці Агенції регіональних ініціатив.
Місце проведення – конференц-хол Торгово-промислової палати, бул. Центральний, 4
Контакти для докладної інформації: (050)8035385 Ольга Рубан
Email: aringozp@gmail.com
Анонс події: http://startupclub.com.ua/zaporizhzhia_anons