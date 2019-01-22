Колядки у храмі

Концерт органної музики відбувся в Санктуарії Бога Отця Милосердного Римо-Католицької Церкви у Запоріжжі. Спеціально для цього до Запоріжжя з Польщі приїхали видатні митці – вокаліст Касміль Пенкал’я(баритон) та Роберт Щчигельський(орган). Послухати, як звучить справжній орган, який нещодавно встановили у храмі, зійшлись прихожани парафії та гості, яких запросив через своїх друзів-журналістів єпископ Ян Собіло. Додамо, що пан Роберт не тільки прекрасний виконавець музичних творів на органі, саме він і допомагав встановлювати і налаштовувати цей складний музичний інструмент. А пере своїм виступом польські митці подала майстер-класи з виконавської майстерності органістам храму та учасникам церковного хору. У програмі прозвучали відомі католицькі духовні гімни і колядки. Публіка у храмі дружно підспівувала виконавцям і одарювала їх гучними оваціями. Наступні концерти органної музики обіцяють провести у травні.