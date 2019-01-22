Лекція професора Федора Турченка «Перше століття Соборності України: минуле, сьогодення, майбутнє ». (Запоріжжя)

Дата: 23.01.2019 18:30
Учасники: Федір Турченко Книгарня «Є» та Запорізький Національний Університет запрошують на лекцію професора Федора Турченка «Перше століття Соборності України: минуле, сьогодення, майбутнє » Захід відбудеться 23 січня, початок – о 18:30. Рівно 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу. У зачитаному на зборах «Універсалі соборності», зокрема, говорилося: «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка» У 71 річницю Акту злуки, 22 січня 1990 року, в Україні відбулася одна з найбільших у Центральній і Східній Європі масових акцій – «живий ланцюг» як символ єдності східних і західних земель та вшанування подій Української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Про історичне значення Акту злуки, вплив на сьогодення і майбутнє України на розповість доктор історичних наук, професор ЗНУ Федір Турченко. Федір Турченко — професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького Національного Університету. Автор підручників з історії України для 9, 10 і 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, співавтор і редактор підручників з історії рідного краю та всесвітньої історії. Керівник науково-редакційних груп з підготовки видань: «Українське козацтво: Мала енциклопедія», Національна книга пам’яті «Голодомор 1932—1933: Запорізька область» . Головні напрямки наукової діяльності — дослідження проблем української національної революції 1917–1922 рр., українського національно-визвольного руху, модернізаційних процесів в Україні (друга половина 1980-х-1991 рр.). Адреса Книгарні «Є»:
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