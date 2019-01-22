У Запорізькому обласному театрі ляльок за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Монаший театр „В каптурах” Василіянського інституту філософсько-богословських студій ім. митрополита Йосифа Велямина Рутського презентував цікаву різдвяну виставу. Гості з селища міського типу Брюховичи Львівської області показали запоріжцям постановку „Різдвяна лихоманка”, яка не лише вразила режисерськими й сценарними знахідками, професійним втіленням, але й примусила глядачів замислитися над багатьма філософськими питаннями, зокрема, як має проявлятися любов у повсякденному житті. Артистів і глядачів, серед яких були запоріжці та мелітопольці, привітали екзарх Донецький Української Греко-католицької церкви владика Степан та настоятель греко-католицької громади Запоріжжя отець Андрій Бухвак . Святі отці нагадали, що саме любов до людини сповідував Ісус, чиє Різдво святкують християни.