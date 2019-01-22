У Вільнянському районі рятувальники закликають громадян не виходити на лід

Рятувальники Вільнянського району провели рейд до с. Новоселівка Любимівської сільської ради та поспілкувалися з громадянами на місцевих ставках й провели з ними роз’яснювальні бесіди на тему, як убезпечити себе від нещасних випадків на воді у зимовий період та які заходи необхідно вжити, якщо вже вирішив ступити на кригу. Громадянам пояснили, що при собі життєво необхідно мати засоби порятунку, навіть якщо рибалиш близько до берега. Порадили не зігріватись спиртними напоями, тому що це притупляє інстинкт самозбереження, перевіряти товщину льоду та чітко усвідомити принципи самопорятунку та надання допомоги при потраплянні в ополонку. Рибалок закликали утриматись від виходу на тонкий лід і застерегти від цього своїх дітей. Щоб розмова закарбувалась у пам’яті людей, рятувальники роздали застережні листівки.